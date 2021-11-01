Каталог компаній
AlphaGrep Securities
AlphaGrep Securities Зарплати

Зарплата AlphaGrep Securities варіюється від $23,256 загальної компенсації на рік для Рекрутер на нижньому рівні до $126,120 для Фінансовий аналітик на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників AlphaGrep Securities. Останнє оновлення: 11/13/2025

Інженер-програміст
Median $83.7K
Дейта-сайентист
Median $108K
Фінансовий аналітик
Median $126K

Рекрутер
$23.3K
Менеджер інженерів-програмістів
$97.2K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в AlphaGrep Securities - це Фінансовий аналітик з річною загальною компенсацією $126,120. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в AlphaGrep Securities складає $97,160.

