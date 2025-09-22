Каталог компаній
Alloy
  • Зарплати
  • Продукт-менеджер

  • Всі зарплати Продукт-менеджер

Alloy Продукт-менеджер Зарплати

Медіанний пакет компенсації Продукт-менеджер in Canada у Alloy становить $173K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Alloy. Останнє оновлення: 9/22/2025

Медіанний пакет
company icon
Alloy
Senior Product Manager
hidden
Загалом за рік
$173K
Рівень
Senior
Базова зарплата
$173K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Років у компанії
2-4 Роки
Років досвіду
5-10 Роки
Які кар'єрні рівні в Alloy?

$160K

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
Options

У Alloy Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

10 years post-termination exercise window.



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Продукт-менеджер в Alloy in Canada складає річну загальну компенсацію $108,480. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Alloy для позиції Продукт-менеджер in Canada складає $108,480.

