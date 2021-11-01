Aflac Зарплати

Зарплата Aflac варіюється від $54,725 загальної компенсації на рік для Управління персоналом на нижньому рівні до $302,504 для Дата-сайентист на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Aflac . Останнє оновлення: 9/1/2025