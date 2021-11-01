Каталог компаній
Aflac
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Aflac Зарплати

Зарплата Aflac варіюється від $54,725 загальної компенсації на рік для Управління персоналом на нижньому рівні до $302,504 для Дата-сайентист на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Aflac. Останнє оновлення: 9/1/2025

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Адміністративний асистент
$60.3K
Дата-сайентист
$303K
Управління персоналом
$54.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
IT-спеціаліст
$101K
Інженер-програміст
$103K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$156K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Aflac - це Дата-сайентист at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $302,504. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Aflac складає $101,505.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Aflac

Схожі компанії

  • Stripe
  • Square
  • Apple
  • Dropbox
  • Coinbase
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси