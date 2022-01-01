Pinterest Зарплати

Зарплата Pinterest варіюється від $16,080 загальної компенсації на рік для Маркетингові операції на нижньому рівні до $1,154,000 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Pinterest. Останнє оновлення: 8/26/2025
50%
РІК 1
33%
РІК 2
17%
РІК 3
У Pinterest RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:
50% передається у 1st-РІК (12.50% щоквартально)
33% передається у 2nd-РІК (8.25% щоквартально)
17% передається у 3rd-РІК (4.25% щоквартально)
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Pinterest RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Pinterest RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)
