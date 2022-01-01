Pinterest Зарплати

Зарплата Pinterest варіюється від $16,080 загальної компенсації на рік для Маркетингові операції на нижньому рівні до $1,154,000 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Pinterest . Останнє оновлення: 8/26/2025