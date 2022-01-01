Каталог компаній
Pinterest Зарплати

Зарплата Pinterest варіюється від $16,080 загальної компенсації на рік для Маркетингові операції на нижньому рівні до $1,154,000 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Pinterest. Останнє оновлення: 8/26/2025

$160K

Інженер-програміст
IC13 $213K
IC14 $329K
IC15 $412K
IC16 $673K
IC17 $898K

Інженер машинного навчання

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Дата-сайентист
L3 $205K
L4 $237K
L5 $360K
L6 $447K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
M15 $424K
M16 $569K
M17 $818K
M18 $1.15M

Продукт-менеджер
M14 $303K
M15 $402K
M16 $499K
Продукт-дизайнер
L4 $197K
L5 $374K
L6 $454K

UX-дизайнер

Продажі
Median $204K

Менеджер з клієнтів

Технічний програмний менеджер
Median $265K
Аналітик даних
Median $300K
Фінансовий аналітик
Median $152K
Проєктний менеджер
Median $156K
UX-дослідник
Median $275K
Бізнес-операції
Median $213K
Бізнес-аналітик
Median $152K
Менеджер з науки про дані
Median $525K
Маркетинг
Median $261K
Програмний менеджер
Median $174K
Управління персоналом
Median $160K
Бухгалтер
$715K

Технічний бухгалтер

Менеджер бізнес-операцій
$176K
Розвиток бізнесу
$157K
Керівник апарату
$211K
Корпоративний розвиток
$896K
Обслуговування клієнтів
$56.5K
Графічний дизайнер
$196K
IT-спеціаліст
$55.2K
Юридичний відділ
$117K
Маркетингові операції
$16.1K
Менеджер з партнерства
$91.6K
Менеджер з продуктового дизайну
$249K
Рекрутер
$76.2K
Інженер з продажів
$219K
Загальна винагорода
$283K
Венчурний капіталіст
$159K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Графік Вестингу

50%

РІК 1

33%

РІК 2

17%

РІК 3

Тип Акцій
RSU

У Pinterest RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 50% передається у 1st-РІК (12.50% щоквартально)

  • 33% передається у 2nd-РІК (8.25% щоквартально)

  • 17% передається у 3rd-РІК (4.25% щоквартально)

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Pinterest RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Pinterest RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Pinterest - це Менеджер з розробки програмного забезпечення at the M18 level з річною загальною компенсацією $1,154,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Pinterest складає $248,750.

Інші ресурси