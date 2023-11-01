2degrees Зарплати

Зарплата 2degrees варіюється від $42,587 загальної компенсації на рік для Дата-сайентист на нижньому рівні до $100,500 для Продукт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників 2degrees . Останнє оновлення: 9/7/2025