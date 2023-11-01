2degrees Зарплати

Каталог компаній
Зарплата 2degrees варіюється від $42,587 загальної компенсації на рік для Дата-сайентист на нижньому рівні до $100,500 для Продукт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників 2degrees. Останнє оновлення: 9/7/2025

$160K

Дата-сайентист
$42.6K
IT-спеціаліст
$94.3K
Продукт-менеджер
$100K

Інженер-програміст
$80.2K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в 2degrees - це Продукт-менеджер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $100,500. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в 2degrees складає $87,256.

