Travelers Maaşlar

Travelers şirketinin maaşları alt seviyede Mali Analист için yıllık $51,299 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $281,585 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Travelers. Son güncellenme: 10/27/2025

Yazılım Mühendisi
Software Engineer I $106K
Software Engineer II $159K
Senior Software Engineer $176K
Lead Software Engineer $271K

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Veri Mühendisi

Üretim Yazılım Mühendisi

Veri Bilimci
Median $135K
Aktüer
Median $143K

Ürün Müdürü
Median $163K
Proje Müdürü
Median $155K
Sigortacı
Median $121K
Satış
Median $132K
Ürün Tasarımcısı
Median $96K
Muhasebeci
$86.6K
İş Analisti
$86.9K
Müşteri Hizmetleri
$84K
Müşteri Hizmetleri Operasyonları
$64.3K
Veri Analisti
$95.5K
Veri Bilimi Müdürü
$179K
Mali Analист
$51.3K
Jeoloji Mühendisi
$79.6K
Grafik Tasarımcı
$84.6K
Cybersecurity Analyst
$209K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$282K
Çözüm Mimarı
$261K

Data Architect

Teknik Program Müdürü
$129K
Girişim Sermayedarı
$98.5K
Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

Travelers şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $281,585 tazminatla Yazılım Mühendisliği Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Travelers şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $129,350 tutarındadır.

