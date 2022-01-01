Şirket Dizini
CoStar Group
CoStar Group Maaşlar

CoStar Group şirketinin maaşları alt seviyede Müşteri Hizmetleri için yıllık $60,000 toplam tazminattan üst seviyede Teknik Program Müdürü için $241,200 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: CoStar Group. Son güncellenme: 10/13/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Associate Software Engineer $116K
Software Engineer I $123K
Software Engineer II $132K
Senior Software Engineer $160K
Lead Software Engineer $186K

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Ağ Mühendisi

DevOps Mühendisi

Veri Bilimci
Median $129K
Cybersecurity Analyst
Median $170K

Ürün Tasarımcısı
Median $105K

UX Tasarımcısı

Ürün Müdürü
Median $130K
Müşteri Hizmetleri
Median $60K
Pazarlama
Median $82K
İş Analisti
$197K
İş Geliştirme
$134K
Veri Analisti
$144K
Mali Analист
Median $132K
Information Technologist (IT)
$78.4K
Pazarlama Operasyonları
$61.6K
Satış
$149K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
Median $230K
Teknik Program Müdürü
$241K
Girişim Sermayedarı
$114K
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

CoStar Group şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (25.00% yıllık)

SSS

Найвищеоплачувана позиція в CoStar Group - це Teknik Program Müdürü at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $241,200. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в CoStar Group складає $132,000.

Öne Çıkan İş İlanları

    CoStar Group için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

