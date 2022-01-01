Morgan Stanley Maaşlar

Şirket Dizini
Morgan Stanley şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $21,750 toplam tazminattan üst seviyede Donanım Mühendisi için $399,990 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Morgan Stanley. Son güncellenme: 10/17/2025

Yazılım Mühendisi
L3 $21.8K
L4 $32.1K
L5 $59.1K

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Kalite Güvence (KG) Yazılım Mühendisi

Veri Mühendisi

Yatırım Bankacısı
Analyst $140K
Associate $239K
Vice President $330K
İş Analisti
L3 $99K
L4 $118K
L5 $184K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Veri Bilimci
L3 $131K
L4 $166K
L5 $247K

Nicel Araştırmacı

Mali Analист
L3 $104K
L4 $125K
L5 $250K
Ürün Müdürü
L3 $177K
L4 $133K
L5 $180K
L6 $348K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
L3 $29.6K
L4 $37.3K
L5 $68.7K
L6 $100K
Proje Müdürü
L3 $127K
L4 $145K
Information Technologist (IT)
Median $130K
İş Operasyonları
Median $66.8K
Teknik Program Müdürü
Median $191K
Muhasebeci
Median $115K

Technical Accountant

Satış
Median $150K
Çözüm Mimarı
Median $265K

Data Architect

İnsan Kaynakları
Median $160K
Hukuk
Median $187K
Girişim Sermayedarı
Median $120K

Ortak

Analist

Pazarlama
Median $120K
İdari Asistan
$99.5K
İş Operasyonları Müdürü
$296K
İş Geliştirme
$92.5K
Müşteri Hizmetleri
$50.1K
Müşteri Başarısı
$49.2K
Veri Analisti
$58.6K
Donanım Mühendisi
$400K
Yönetim Danışmanı
Median $60K
Pazarlama Operasyonları
$63.5K
Ürün Tasarım Müdürü
$129K
Program Müdürü
$196K
İK Uzmanı
$161K
Düzenleyici İşler
$149K
Cybersecurity Analyst
$79.6K
UX Araştırmacısı
$99.5K
SSS

Morgan Stanley şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $399,990 tazminatla Donanım Mühendisi at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Morgan Stanley şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $128,175 tutarındadır.

