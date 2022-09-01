Şirket Dizini
Precision Castparts
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

Precision Castparts Maaşlar

Precision Castparts şirketinin maaşları alt seviyede Muhasebeci için yıllık $72,471 toplam tazminattan üst seviyede Veri Bilimci için $196,980 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Precision Castparts. Son güncellenme: 9/18/2025

$160K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.

Makine Mühendisi
Median $103K
Muhasebeci
$72.5K
Veri Bilimci
$197K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

Precision Castparts şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $196,980 tazminatla Veri Bilimci at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Precision Castparts şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $103,000 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Precision Castparts için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Microsoft
  • Google
  • Stripe
  • Airbnb
  • Databricks
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar