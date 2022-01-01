Şirket Dizini
Coinbase Maaşlar

Coinbase şirketinin maaşları alt seviyede Müşteri Hizmetleri için yıllık $69,345 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $1,186,000 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Coinbase. Son güncellenme: 9/5/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
IC3 $206K
IC4 $258K
IC5 $398K
IC6 $556K
IC7 $748K
IC8 $1.19M

Frontend Yazılım Mühendisi

Makine Öğrenmesi Mühendisi

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Üretim Yazılım Mühendisi

Kripto Mühendisi

Ürün Müdürü
IC3 $191K
IC4 $237K
IC5 $370K
IC6 $507K
IC7 $793K
Ürün Tasarımcısı
IC3 $171K
IC5 $305K
IC6 $423K

Etkileşim Tasarımcısı

UX Tasarımcısı

Veri Bilimci
IC3 $178K
IC4 $216K
IC5 $402K
IC6 $480K
Teknik Program Müdürü
IC5 $314K
IC6 $366K
IC7 $476K
IC8 $933K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
M6 $560K
M7 $772K
Siber Güvenlik Analisti
IC4 $200K
IC5 $285K
IC7 $474K
İnsan Kaynakları
IC5 $195K
IC6 $268K
IC7 $257K
Pazarlama
IC5 $200K
IC6 $270K

Ürün Pazarlama Müdürü

Program Müdürü
IC4 $163K
IC5 $193K
Proje Müdürü
IC5 $213K
IC6 $346K
Mali Analист
Median $214K
Veri Analisti
Median $175K
İş Geliştirme
Median $477K
Hukuk
Median $526K
Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT)
Median $240K
Veri Bilimi Müdürü
Median $380K
İdari Asistan
$143K
İş Operasyonları
$200K
İş Analisti
$263K
Müşteri Hizmetleri
$69.3K
Müşteri Hizmetleri Operasyonları
$135K
Müşteri Başarısı
$352K
Yönetim Danışmanı
$335K
Pazarlama Operasyonları
$550K
İK Uzmanı
$228K
Satış
$213K
Çözüm Mimarı
$219K

Veri Mimarı

Cloud Security Architect

UX Araştırmacısı
Median $262K
Hak Ediş Takvimi

100%

YIL 1

Hisse Türü
RSU

Coinbase şirketinde, RSUs 1 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 100% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% üç aylık)

Alternatively, Coinbase has now begun issuing single year vesting schedules.

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Coinbase şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)

Alternatively, Coinbase has now begun issuing single year vesting schedules.

SSS

The highest paying role reported at Coinbase is Yazılım Mühendisi at the IC8 level with a yearly total compensation of $1,186,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Coinbase is $268,745.

