Pluralsight
Pluralsight Maaşlar

Pluralsight şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için yıllık $62,559 toplam tazminattan üst seviyede Müşteri Başarısı için $425,850 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Pluralsight. Son güncellenme: 11/28/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Yazılım Mühendisi
P2 $117K
P3 $141K
P4 $165K
P5 $217K

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Ürün Müdürü
P3 $151K
P4 $189K
P5 $343K
Veri Bilimci
Median $157K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

İş Analisti
Median $86K
Müşteri Başarısı
$426K
Bilgi Teknolojisti (BT)
$80K
Pazarlama Operasyonları
$102K
Ürün Tasarım Müdürü
$241K
Proje Müdürü
$87.1K
Satış
Median $125K
Satış Mühendisi
$136K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$62.6K
Çözüm Mimarı
$136K
Teknik Program Müdürü
$116K
Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da


Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Pluralsight şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)

SSS

Pluralsight şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $425,850 tazminatla Müşteri Başarısı at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Pluralsight şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $135,675 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

