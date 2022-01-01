Pluralsight Maaşlar

Pluralsight şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için yıllık $62,559 toplam tazminattan üst seviyede Müşteri Başarısı için $425,850 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Pluralsight . Son güncellenme: 11/28/2025