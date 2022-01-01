VTS Maaşlar

VTS şirketinin maaşları alt seviyede İş Analisti için yıllık $88,200 toplam tazminattan üst seviyede İşe Alım Uzmanı için $850,944 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: VTS . Son güncellenme: 11/13/2025