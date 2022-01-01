Şirket Dizini
VTS
VTS Maaşlar

VTS şirketinin maaşları alt seviyede İş Analisti için yıllık $88,200 toplam tazminattan üst seviyede İşe Alım Uzmanı için $850,944 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: VTS. Son güncellenme: 11/13/2025

Yazılım Mühendisi
Median $115K

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Yazılım Mühendisliği Müdürü
Median $155K
Ürün Tasarımcısı
Median $92K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

87 23
87 23
Ürün Müdürü
Median $116K
İş Analisti
$88.2K
Müşteri Hizmetleri
$118K
Müşteri Başarısı
$179K
Veri Bilimci
$161K
Donanım Mühendisi
$107K
Proje Müdürü
$114K
İşe Alım Uzmanı
$851K
Satış
$189K
Satış Mühendisi
$161K
Siber Güvenlik Analisti
$116K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın


Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

VTS şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (25.00% yıllık)

SSS

VTS şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $850,944 tazminatla İşe Alım Uzmanı at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
VTS şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $116,920 tutarındadır.

