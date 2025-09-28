Şirket Dizini
Nimble Robotics
Nimble Robotics Veri Bilimci Maaşlar

Nimble Robotics şirketinde in United States ortalama Veri Bilimci toplam tazminatı year başına $128K ile $179K arasında değişmektedir. Nimble Robotics şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/28/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$138K - $161K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$128K$138K$161K$179K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

$160K

Hakkını Al, Kandırılma

Kariyer seviyeleri nelerdir Nimble Robotics?

SSS

Nimble Robotics şirketindeki in United States Veri Bilimci pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $178,500 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Nimble Robotics şirketinde Veri Bilimci rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $127,500 tutarındadır.

