Şirket Dizini
Lean Staffing Solutions
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Yazılım Mühendisi

  • Tüm Yazılım Mühendisi Maaşları

Lean Staffing Solutions Yazılım Mühendisi Maaşlar

Lean Staffing Solutions şirketinde in Colombia ortalama Yazılım Mühendisi toplam tazminatı year başına COP 140.93M ile COP 192.94M arasında değişmektedir. Lean Staffing Solutions şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/25/2025

Ortalama Toplam Tazminat

COP 152.68M - COP 181.2M
Colombia
Yaygın Aralık
Olası Aralık
COP 140.93MCOP 152.68MCOP 181.2MCOP 192.94M
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Sadece 3 tane daha Yazılım Mühendisi maaş bilgisis için Lean Staffing Solutions kilidi açmaya yeter!

Arkadaşlarınızı ve topluluğunuzu 60 saniyeden kısa sürede anonim olarak maaş bilgisi eklemeye davet edin. Daha fazla veri, sizin gibi iş arayanlar ve topluluğumuz için daha iyi öngörüler demektir!

💰 Tümünü Görüntüle Maaşlar

💪 Katkı Sağla Maaşınız

COP 639.15M

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.


Katkıda Bulun
Kariyer seviyeleri nelerdir Lean Staffing Solutions?

Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Yazılım Mühendisi tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

Lean Staffing Solutions şirketindeki in Colombia Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam COP 192,944,300 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Lean Staffing Solutions şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Colombia için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat COP 140,933,228 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Lean Staffing Solutions için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Spotify
  • Dropbox
  • Tesla
  • Microsoft
  • Lyft
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar