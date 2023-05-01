Şirket Dizini
Lean Staffing Solutions
Lean Staffing Solutions Maaşlar

Lean Staffing Solutions şirketinin maaşları alt seviyede İdari Asistan için yıllık $6,169 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $41,790 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Lean Staffing Solutions. Son güncellenme: 11/22/2025

İdari Asistan
$6.2K
İş Analisti
$9.6K
Yazılım Mühendisi
$41.8K

SSS

Lean Staffing Solutions şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $41,790 tazminatla Yazılım Mühendisi at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Lean Staffing Solutions şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $9,561 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

