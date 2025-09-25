Şirket Dizini
Lean Staffing Solutions İş Analisti Maaşlar

Lean Staffing Solutions şirketinde in Colombia ortalama İş Analisti toplam tazminatı year başına COP 31.16M ile COP 45.22M arasında değişmektedir. Lean Staffing Solutions şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/25/2025

Ortalama Toplam Tazminat

COP 35.34M - COP 41.04M
Colombia
Yaygın Aralık
Olası Aralık
COP 31.16MCOP 35.34MCOP 41.04MCOP 45.22M
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Lean Staffing Solutions?

SSS

Lean Staffing Solutions şirketindeki in Colombia İş Analisti pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam COP 45,222,062 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Lean Staffing Solutions şirketinde İş Analisti rolü in Colombia için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat COP 31,161,421 tutarındadır.

