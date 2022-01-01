Şirket Dizini
Pinterest Maaşlar

Pinterest şirketinin maaşları alt seviyede Pazarlama Operasyonları için yıllık $16,080 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $1,154,000 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Pinterest. Son güncellenme: 8/26/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
IC13 $213K
IC14 $329K
IC15 $412K
IC16 $673K
IC17 $898K

Makine Öğrenmesi Mühendisi

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Veri Bilimci
L3 $205K
L4 $237K
L5 $360K
L6 $447K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
M15 $424K
M16 $569K
M17 $818K
M18 $1.15M

Ürün Müdürü
M14 $303K
M15 $402K
M16 $499K
Ürün Tasarımcısı
L4 $197K
L5 $374K
L6 $454K

UX Tasarımcısı

Satış
Median $204K

Hesap Müdürü

Teknik Program Müdürü
Median $265K
Veri Analisti
Median $300K
Mali Analист
Median $152K
Proje Müdürü
Median $156K
UX Araştırmacısı
Median $275K
İş Operasyonları
Median $213K
İş Analisti
Median $152K
Veri Bilimi Müdürü
Median $525K
Pazarlama
Median $261K
Program Müdürü
Median $174K
İnsan Kaynakları
Median $160K
Muhasebeci
$715K

Teknik Muhasebeci

İş Operasyonları Müdürü
$176K
İş Geliştirme
$157K
Personel Şefi
$211K
Kurumsal Gelişim
$896K
Müşteri Hizmetleri
$56.5K
Grafik Tasarımcı
$196K
Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT)
$55.2K
Hukuk
$117K
Pazarlama Operasyonları
$16.1K
Ortak Müdürü
$91.6K
Ürün Tasarım Müdürü
$249K
İK Uzmanı
$76.2K
Satış Mühendisi
$219K
Toplam Ödüller
$283K
Girişim Sermayedarı
$159K
Hak Ediş Takvimi

50%

YIL 1

33%

YIL 2

17%

YIL 3

Hisse Türü
RSU

Pinterest şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 50% hak ediş süresi 1st-YIL (12.50% üç aylık)

  • 33% hak ediş süresi 2nd-YIL (8.25% üç aylık)

  • 17% hak ediş süresi 3rd-YIL (4.25% üç aylık)

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Pinterest şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Pinterest şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)

SSS

Pinterest şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $1,154,000 tazminatla Yazılım Mühendisliği Müdürü at the M18 level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Pinterest şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $248,750 tutarındadır.

