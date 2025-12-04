Şirket Dizini
CERN
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Makine Mühendisi

  • Tüm Makine Mühendisi Maaşları

CERN Makine Mühendisi Maaşlar

CERN şirketinde in Switzerland ortalama Makine Mühendisi toplam tazminatı year başına CHF 54.3K ile CHF 77.1K arasında değişmektedir. CERN şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/4/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$76.2K - $90.3K
Switzerland
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$67.1K$76.2K$90.3K$95.3K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Sadece 2 tane daha Makine Mühendisi maaş bilgisis için CERN kilidi açmaya yeter!

Arkadaşlarınızı ve topluluğunuzu 60 saniyeden kısa sürede anonim olarak maaş bilgisi eklemeye davet edin. Daha fazla veri, sizin gibi iş arayanlar ve topluluğumuz için daha iyi öngörüler demektir!

💰 Tümünü Görüntüle Maaşlar

💪 Katkı Sağla Maaşınız


Katkıda Bulun
Kariyer seviyeleri nelerdir CERN?

Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Makine Mühendisi tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

CERN şirketindeki in Switzerland Makine Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CHF 77,081 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
CERN şirketinde Makine Mühendisi rolü in Switzerland için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CHF 54,292 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    CERN için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Uber
  • Flipkart
  • Netflix
  • LinkedIn
  • Pinterest
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/cern/salaries/mechanical-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.