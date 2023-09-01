Şirket Dizini
CERN
CERN Maaşlar

CERN'nin maaş aralığı, alt uçta İdari Asistan için yıllık toplam ücrette $47,822'den üst uçta Donanım Mühendisi için $114,875'ye kadar değişir.

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $89.1K

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Backend Yazılım Mühendisi

Araştırma Bilimcisi

Veri Bilimcisi
Median $76.6K
İdari Asistan
$47.8K

Donanım Mühendisi
$115K
Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
$92.2K
Makine Mühendisi
$83.3K
SSS

Den högst betalande rollen som rapporterats på CERN är Donanım Mühendisi at the Common Range Average level med en årlig total kompensation på $114,875. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på CERN är $86,165.

