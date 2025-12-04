Şirket Dizini
CERN
CERN Bilgi Teknolojisti (BT) Maaşlar

CERN şirketinde ortalama Bilgi Teknolojisti (BT) toplam tazminatı year başına CHF 62.2K ile CHF 87K arasında değişmektedir. CERN şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/4/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$83.4K - $101K
Switzerland
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$76.9K$83.4K$101K$107K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

SSS

CERN şirketindeki Bilgi Teknolojisti (BT) pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CHF 86,967 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
CERN şirketinde Bilgi Teknolojisti (BT) rolü için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CHF 62,226 tutarındadır.

