CERN
CERN Donanım Mühendisi Maaşlar

CERN şirketinde in Switzerland ortalama Donanım Mühendisi toplam tazminatı year başına CHF 74.9K ile CHF 106K arasında değişmektedir. CERN şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/4/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$105K - $125K
Switzerland
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$92.6K$105K$125K$131K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir CERN?

SSS

CERN şirketindeki in Switzerland Donanım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CHF 106,342 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
CERN şirketinde Donanım Mühendisi rolü in Switzerland için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CHF 74,902 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

