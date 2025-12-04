Şirket Dizini
CERN
CERN Veri Bilimci Maaşlar

CERN şirketinde in Switzerland Veri Bilimci tazminat paketi medyanı year başına CHF 62K tutarındadır. CERN şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/4/2025

Medyan Paket
company icon
CERN
Junior Fellow
Geneva, GE, Switzerland
Yıllık toplam
$76.6K
Seviye
L2
Temel maaş
$76.6K
Stock (/yr)
$0
Prim
$0
Şirketteki yılı
3 Yıl
Deneyim yılı
3 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir CERN?
En Son Maaş Başvuruları
Maaş bulunamadı
SSS

CERN şirketindeki in Switzerland Veri Bilimci pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CHF 88,597 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
CERN şirketinde Veri Bilimci rolü in Switzerland için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CHF 61,971 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

