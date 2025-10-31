Capital One şirketinde in United States Teknik Program Müdürü tazminatı Senior TPM için year başına $201K ile Lead TPM için year başına $233K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $250K tutarındadır. Capital One şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/31/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Associate TPM
$ --
$ --
$ --
$ --
TPM
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior TPM
$201K
$175K
$14K
$11.8K
Master TPM
$398K
$275K
$50K
$72.5K
33.3%
YIL 1
33.3%
YIL 2
33.3%
YIL 3
Capital One şirketinde, Options 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
33.3% hak ediş süresi 1st-YIL (33.30% yıllık)
33.3% hak ediş süresi 2nd-YIL (33.30% yıllık)
33.3% hak ediş süresi 3rd-YIL (33.30% yıllık)