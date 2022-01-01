Şirket Dizini
Prudential Financial
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

Prudential Financial Maaşlar

Prudential Financial şirketinin maaşları alt seviyede Satış için yıllık $37,332 toplam tazminattan üst seviyede Pazarlama Operasyonları için $241,200 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Prudential Financial. Son güncellenme: 11/28/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Yazılım Mühendisi
12P $94.1K
11P $117K
10P $147K

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Kantitatif Geliştirici

Veri Bilimci
9P $178K
10P $147K
11P $131K
Aktüer
Median $145K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Finansal Analist
Median $80K
İş Analisti
Median $100K
Pazarlama
Median $165K
Ürün Müdürü
Median $178K
Proje Müdürü
Median $130K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
Median $210K
İş Geliştirme
$110K
Veri Analisti
$101K
Veri Bilimi Müdürü
$161K
İnsan Kaynakları
$118K
Bilgi Teknolojisti (BT)
$177K
Yatırım Bankacısı
$226K
Hukuk
$166K
Pazarlama Operasyonları
$241K
Ürün Tasarımcısı
Median $132K
İşe Alım Uzmanı
Median $122K
Satış
$37.3K
Siber Güvenlik Analisti
$104K
Çözüm Mimarı
$117K
Teknik Program Müdürü
$199K
Risk Sermayedarı
$109K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

Prudential Financial şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $241,200 tazminatla Pazarlama Operasyonları at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Prudential Financial şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $131,417 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Prudential Financial için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • State Street
  • Capital One
  • JPMorgan Chase
  • SunTrust
  • Blackstone
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/prudential-financial/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.