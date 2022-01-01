Şirket Dizini
Capital One
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

Capital One Maaşlar

Capital One şirketinin maaşları alt seviyede Müşteri Hizmetleri için yıllık $46,000 toplam tazminattan üst seviyede Ürün Müdürü için $523,333 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Capital One. Son güncellenme: 9/7/2025

$160K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.

Yazılım Mühendisi
Associate Software Eng $136K
Software Eng $154K
Senior Software Eng $173K
Lead Software Eng $211K
Senior Lead Software Eng $290K
Distinguished Eng $363K
Senior Distinguished Eng $461K

iOS Mühendisi

Mobil Yazılım Mühendisi

Frontend Yazılım Mühendisi

Makine Öğrenmesi Mühendisi

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Ağ Mühendisi

Kalite Güvence (KG) Yazılım Mühendisi

Veri Mühendisi

Üretim Yazılım Mühendisi

Güvenlik Yazılım Mühendisi

Araştırma Bilimci

Ürün Müdürü
Associate $111K
Senior Associate $133K
Principal Associate $126K
Manager $196K
Senior Manager $225K
Director $289K
Senior Director $386K
Vice President $523K
İş Analisti
Associate Business Analyst $115K
Business Analyst $119K
Principal Associate $125K
Master Business Analyst $177K
Lead Business Analyst $209K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Veri Analisti
Median $120K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
Manager $216K
Senior Manager $300K
Director $350K
Senior Director $470K
Veri Bilimci
Associate Data Scientist $136K
Data Scientist $150K
Principal Associate $173K
Master Data Scientist $210K
Lead Data Scientist $198K
Proje Müdürü
Median $110K
Ürün Tasarımcısı
Associate Product Designer $107K
Product Designer $113K
Principal Associate $144K

UX Tasarımcısı

Mobil Tasarımcı

Mali Analист
Median $120K

Risk Analisti

Dolandırıcılık Analisti

Veri Bilimi Müdürü
Median $251K
Siber Güvenlik Analisti
Median $175K

Teknoloji Risk Analisti

İnsan Kaynakları
Median $110K
Teknik Program Müdürü
Senior TPM $201K
Lead TPM $233K
İK Uzmanı
Median $120K
Çözüm Mimarı
Median $265K

Veri Mimarı

Cloud Security Architect

Girişim Sermayedarı
Median $152K

Müdür

Ortak

Personel Şefi
Median $150K
Satış
Median $184K
Muhasebeci
Median $100K

Teknik Muhasebeci

Yönetim Danışmanı
Median $118K
İş Operasyonları
Median $177K
Müşteri Hizmetleri
Median $46K
Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT)
Median $158K
Pazarlama
Median $77.3K
Program Müdürü
Median $65.8K
Senior Data Analyst
Median $124K
UX Araştırmacısı
Median $133K
İş Operasyonları Müdürü
Median $90.5K
Yatırım Bankacısı
Median $110K
İş Geliştirme
Median $136K
Pazarlama Operasyonları
Median $96K
İdari Asistan
$65.5K
Kurumsal Gelişim
$166K
Müşteri Başarısı
$181K
Data Engineer
Median $130K
Finance
Median $130K
Grafik Tasarımcı
$109K
Senior Data Engineer
Median $136K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


Hak Ediş Takvimi

33.3%

YIL 1

33.3%

YIL 2

33.3%

YIL 3

Hisse Türü
Options

Capital One şirketinde, Options 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 33.3% hak ediş süresi 1st-YIL (33.30% yıllık)

  • 33.3% hak ediş süresi 2nd-YIL (33.30% yıllık)

  • 33.3% hak ediş süresi 3rd-YIL (33.30% yıllık)

Sorunuz mu var? Topluluğa sorun.

Farklı şirketlerden çalışanlarla etkileşime geçmek, kariyer ipuçları almak ve daha fazlası için Levels.fyi topluluğunu ziyaret edin.

Şimdi Ziyaret Et!

SSS

Capital Oneで報告されている最高給与の職種はÜrün Müdürü at the Vice President levelで、年間総報酬は$523,333です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Capital Oneで報告されている年間総報酬の中央値は$149,509です。

Öne Çıkan İş İlanları

    Capital One için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • U.S. Bank
  • JPMorgan Chase
  • Prudential Financial
  • SunTrust
  • Blackstone
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar