Capital One
Capital One şirketinde İş Operasyonları tazminat paketi medyanı year başına $177K tutarındadır. Capital One şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/31/2025

Senior Manager, Process Management
Richmond, VA
Yıllık toplam
$177K
Seviye
Senior Manager
Temel maaş
$150K
Stock (/yr)
$0
Prim
$27.1K
Şirketteki yılı
19 Yıl
Deneyim yılı
19 Yıl
En Son Maaş Başvuruları
Hak Ediş Takvimi

33.3%

YIL 1

33.3%

YIL 2

33.3%

YIL 3

Hisse Türü
Options

Capital One şirketinde, Options 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 33.3% hak ediş süresi 1st-YIL (33.30% yıllık)

  • 33.3% hak ediş süresi 2nd-YIL (33.30% yıllık)

  • 33.3% hak ediş süresi 3rd-YIL (33.30% yıllık)



SSS

Capital One şirketindeki İş Operasyonları pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $195,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Capital One şirketinde İş Operasyonları rolü için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $177,000 tutarındadır.

