Travelers เงินเดือน

เงินเดือนของ Travelers อยู่ในช่วง $51,299 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์การเงิน ที่ระดับต่ำสุด ถึง $281,585 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Travelers. อัปเดตล่าสุด: 10/27/2025

วิศวกรซอฟต์แวร์
Software Engineer I $106K
Software Engineer II $159K
Senior Software Engineer $176K
Lead Software Engineer $271K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

วิศวกรข้อมูล

วิศวกรซอฟต์แวร์การผลิต

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $135K
นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
Median $143K

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $163K
ผู้จัดการโครงการ
Median $155K
ผู้รับประกันภัย
Median $121K
ฝ่ายขาย
Median $132K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
Median $96K
นักบัญชี
$86.6K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$86.9K
บริการลูกค้า
$84K
การดำเนินงานบริการลูกค้า
$64.3K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$95.5K
ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$179K
นักวิเคราะห์การเงิน
$51.3K
วิศวกรธรณีวิทยา
$79.6K
นักออกแบบกราฟิก
$84.6K
Cybersecurity Analyst
$209K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$282K
สถาปนิกโซลูชั่น
$261K

Data Architect

ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
$129K
นักลงทุนร่วมทุน
$98.5K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Travelers คือ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $281,585 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Travelers คือ $129,350

แหล่งข้อมูลอื่นๆ