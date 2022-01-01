ไดเรกทอรีบริษัท
Morgan Stanley
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

มอร์แกน สแตนลีย์ เงินเดือน

เงินเดือนของ Morgan Stanley อยู่ในช่วง $21,750 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $399,990 สำหรับตำแหน่ง วิศวกรฮาร์ดแวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ มอร์แกน สแตนลีย์. อัปเดตล่าสุด: 10/17/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
วิศวกรซอฟต์แวร์
L3 $21.8K
L4 $32.1K
L5 $59.1K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

วิศวกรซอฟต์แวร์ควอลิตี้แอชชัวรันส์ (คิวเอ)

วิศวกรข้อมูล

นักธนาคารลงทุน
Analyst $140K
Associate $239K
Vice President $330K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
L3 $99K
L4 $118K
L5 $184K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
L3 $131K
L4 $166K
L5 $247K

นักวิจัยเชิงปริมาณ

นักวิเคราะห์การเงิน
L3 $104K
L4 $125K
L5 $250K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
L3 $177K
L4 $133K
L5 $180K
L6 $348K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
L3 $29.6K
L4 $37.3K
L5 $68.7K
L6 $100K
ผู้จัดการโครงการ
L3 $127K
L4 $145K
Information Technologist (IT)
Median $130K
การดำเนินงานธุรกิจ
Median $66.8K
ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
Median $191K
นักบัญชี
Median $115K

Technical Accountant

ฝ่ายขาย
Median $150K
สถาปนิกโซลูชั่น
Median $265K

Data Architect

ทรัพยากรบุคคล
Median $160K
กฎหมาย
Median $187K
นักลงทุนร่วมทุน
Median $120K

ผู้ร่วมงาน

นักวิเคราะห์

การตลาด
Median $120K
ผู้ช่วยธุรการ
$99.5K
ผู้จัดการการดำเนินงานธุรกิจ
$296K
การพัฒนาธุรกิจ
$92.5K
บริการลูกค้า
$50.1K
ความสำเร็จของลูกค้า
$49.2K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$58.6K
วิศวกรฮาร์ดแวร์
$400K
ที่ปรึกษาด้านการจัดการ
Median $60K
การดำเนินงานการตลาด
$63.5K
ผู้จัดการการออกแบบผลิตภัณฑ์
$129K
ผู้จัดการโปรแกรม
$196K
นักสรรหา
$161K
กิจการด้านกฎระเบียบ
$149K
Cybersecurity Analyst
$79.6K
นักวิจัยยูเอ็กซ์
$99.5K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Morgan Stanley คือ วิศวกรฮาร์ดแวร์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $399,990 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Morgan Stanley คือ $128,175

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Morgan Stanley

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Citi
  • Blackstone
  • Tradeweb
  • MarketAxess
  • Navient
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ