CoStar Group
CoStar Group เงินเดือน

เงินเดือนของ CoStar Group อยู่ในช่วง $60,000 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง บริการลูกค้า ที่ระดับต่ำสุด ถึง $241,200 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ CoStar Group. อัปเดตล่าสุด: 10/13/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Associate Software Engineer $116K
Software Engineer I $123K
Software Engineer II $132K
Senior Software Engineer $160K
Lead Software Engineer $186K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

วิศวกรเครือข่าย

วิศวกรเดฟออปส์

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $129K
Cybersecurity Analyst
Median $170K

นักออกแบบผลิตภัณฑ์
Median $105K

นักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $130K
บริการลูกค้า
Median $60K
การตลาด
Median $82K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$197K
การพัฒนาธุรกิจ
$134K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$144K
นักวิเคราะห์การเงิน
Median $132K
Information Technologist (IT)
$78.4K
การดำเนินงานการตลาด
$61.6K
ฝ่ายขาย
$149K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $230K
ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
$241K
นักลงทุนร่วมทุน
$114K
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ CoStar Group RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (25.00% รายปี)

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ CoStar Group คือ ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $241,200 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ CoStar Group คือ $132,000

