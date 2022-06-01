ไดเรกทอรีบริษัท
Thrive Global เงินเดือน

เงินเดือนของ Thrive Global อยู่ในช่วง $126,500 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $418,000 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Thrive Global. อัปเดตล่าสุด: 10/15/2025

นักออกแบบผลิตภัณฑ์
Median $127K

นักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $204K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $418K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$129K
ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$214K
ผู้จัดการการออกแบบผลิตภัณฑ์
$259K
นักสรรหา
$219K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$206K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Thrive Global คือ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $418,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Thrive Global คือ $209,863

