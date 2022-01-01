Rally Health เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Rally Health ตั้งแต่ $89,445 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ ทรัพยากรบุคคล ที่ต่ำสุดถึง $321,300 สำหรับ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Rally Health. อัปเดตล่าสุด: 8/20/2025
25%
ปี 1
25%
ปี 2
25%
ปี 3
25%
ปี 4
ที่ Rally Health, Options เป็นไปตามตารางการได้รับสิทธิ์ 4 ปี:
25% ได้รับสิทธิ์ใน 1st-ปี (12.50% รายครึ่งปี)
25% ได้รับสิทธิ์ใน 2nd-ปี (12.50% รายครึ่งปี)
25% ได้รับสิทธิ์ใน 3rd-ปี (12.50% รายครึ่งปี)
25% ได้รับสิทธิ์ใน 4th-ปี (12.50% รายครึ่งปี)
