Rally Health
Rally Health เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Rally Health ตั้งแต่ $89,445 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ ทรัพยากรบุคคล ที่ต่ำสุดถึง $321,300 สำหรับ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Rally Health. อัปเดตล่าสุด: 8/20/2025

$160K

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$321K
ทรัพยากรบุคคล
$89.4K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
Median $153K

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $210K
นักสรรหาบุคลากร
$156K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $305K
ผู้จัดการโปรแกรมทางเทคนิค
$219K
ตารางการได้รับสิทธิ์

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
Options

ที่ Rally Health, Options เป็นไปตามตารางการได้รับสิทธิ์ 4 ปี:

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 1st-ปี (12.50% รายครึ่งปี)

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 2nd-ปี (12.50% รายครึ่งปี)

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 3rd-ปี (12.50% รายครึ่งปี)

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 4th-ปี (12.50% รายครึ่งปี)

คำถามที่พบบ่อย

The highest paying role reported at Rally Health is นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $321,300. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Rally Health is $210,000.

