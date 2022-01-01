ไดเรกทอรีบริษัท
Hinge Health
Hinge Health เงินเดือน

เงินเดือนของ Hinge Health อยู่ในช่วง $48,540 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $353,225 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Hinge Health. อัปเดตล่าสุด: 9/5/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $175K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $240K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $232K

การดำเนินงานธุรกิจ
$142K
ผู้จัดการการดำเนินงานธุรกิจ
$147K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$124K
การพัฒนาองค์กร
$271K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$133K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$271K
นักวิเคราะห์การเงิน
$234K
นักออกแบบอุตสาหกรรม
$261K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
$75K
การตลาด
$118K
การดำเนินงานการตลาด
$158K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$48.5K
ผู้จัดการการออกแบบผลิตภัณฑ์
$353K
ผู้จัดการโครงการ
$116K
นักวิจัยยูเอ็กซ์
$207K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Hinge Health RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Hinge Health คือ ผู้จัดการการออกแบบผลิตภัณฑ์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $353,225 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Hinge Health คือ $166,550

แหล่งข้อมูลอื่นๆ