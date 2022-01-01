ไดเรกทอรีบริษัท
HealthifyMe
HealthifyMe เงินเดือน

เงินเดือนของ HealthifyMe อยู่ในช่วง $30,469 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ระดับต่ำสุด ถึง $201,000 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ HealthifyMe. อัปเดตล่าสุด: 10/20/2025

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $47.9K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$73.9K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$30.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$201K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ HealthifyMe คือ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $201,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ HealthifyMe คือ $60,920

