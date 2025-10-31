ไดเรกทอรีบริษัท
Capital One
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
Capital One นักลงทุนร่วมทุน เงินเดือน

แพ็คเกจค่าตอบแทน นักลงทุนร่วมทุน ค่ามัธยฐาน in United States ที่ Capital One รวม $122K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Capital One อัปเดตล่าสุด: 10/31/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Capital One
Principal
Richmond, VA
รวมต่อปี
$122K
ระดับ
L3
เงินเดือนฐาน
$122K
Stock (/yr)
$0
โบนัส
$0
อายุงานในบริษัท
4 ปี
ประสบการณ์
5 ปี
ระดับอาชีพใน Capital One?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

33.3%

ปี 1

33.3%

ปี 2

33.3%

ปี 3

ประเภทหุ้น
Options

ที่ Capital One Options อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (33.30% รายปี)

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (33.30% รายปี)

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (33.30% รายปี)



ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูล

หลักใหญ่

ผู้ร่วมงาน

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักลงทุนร่วมทุน ที่ Capital One in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $192,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Capital One สำหรับตำแหน่ง นักลงทุนร่วมทุน in United States คือ $122,000

