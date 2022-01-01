ไดเรกทอรีบริษัท
Capital One
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

Capital One เงินเดือน

เงินเดือนของ Capital One อยู่ในช่วง $46,000 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง บริการลูกค้า ที่ระดับต่ำสุด ถึง $523,333 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Capital One. อัปเดตล่าสุด: 9/7/2025

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ $30,000+ (บางครั้งถึง $300,000+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน

วิศวกรซอฟต์แวร์
Associate Software Eng $136K
Software Eng $154K
Senior Software Eng $173K
Lead Software Eng $211K
Senior Lead Software Eng $290K
Distinguished Eng $363K
Senior Distinguished Eng $461K

วิศวกรไอโอเอส

วิศวกรซอฟต์แวร์มือถือ

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหน้า

วิศวกรแมชชีนเลิร์นนิง

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

วิศวกรเครือข่าย

วิศวกรซอฟต์แวร์ควอลิตี้แอชชัวรันส์ (คิวเอ)

วิศวกรข้อมูล

วิศวกรซอฟต์แวร์การผลิต

วิศวกรซอฟต์แวร์ความปลอดภัย

นักวิทยาศาสตร์วิจัย

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Associate $111K
Senior Associate $133K
Principal Associate $126K
Manager $196K
Senior Manager $225K
Director $289K
Senior Director $386K
Vice President $523K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
Associate Business Analyst $115K
Business Analyst $119K
Principal Associate $125K
Master Business Analyst $177K
Lead Business Analyst $209K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
นักวิเคราะห์ข้อมูล
Median $120K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Manager $216K
Senior Manager $300K
Director $350K
Senior Director $470K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Associate Data Scientist $136K
Data Scientist $150K
Principal Associate $173K
Master Data Scientist $210K
Lead Data Scientist $198K
ผู้จัดการโครงการ
Median $110K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
Associate Product Designer $107K
Product Designer $113K
Principal Associate $144K

นักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้

นักออกแบบมือถือ

นักวิเคราะห์การเงิน
Median $120K

นักวิเคราะห์ความเสี่ยง

นักวิเคราะห์การฉ้อโกง

ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $251K
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไサเบอร์
Median $175K

นักวิเคราะห์ความเสี่ยงเทคโนโลยี

ทรัพยากรบุคคล
Median $110K
ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
Senior TPM $201K
Lead TPM $233K
นักสรรหา
Median $120K
สถาปนิกโซลูชั่น
Median $265K

สถาปนิกข้อมูล

Cloud Security Architect

นักลงทุนร่วมทุน
Median $152K

หลักการ

ผู้ร่วมงาน

หัวหน้าเจ้าหน้าที่
Median $150K
ฝ่ายขาย
Median $184K
นักบัญชี
Median $100K

นักบัญชีเทคนิค

ที่ปรึกษาด้านการจัดการ
Median $118K
การดำเนินงานธุรกิจ
Median $177K
บริการลูกค้า
Median $46K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
Median $158K
การตลาด
Median $77.3K
ผู้จัดการโปรแกรม
Median $65.8K
Senior Data Analyst
Median $124K
นักวิจัยยูเอ็กซ์
Median $133K
ผู้จัดการการดำเนินงานธุรกิจ
Median $90.5K
นักธนาคารลงทุน
Median $110K
การพัฒนาธุรกิจ
Median $136K
การดำเนินงานการตลาด
Median $96K
ผู้ช่วยธุรการ
$65.5K
การพัฒนาองค์กร
$166K
ความสำเร็จของลูกค้า
$181K
Data Engineer
Median $130K
Finance
Median $130K
นักออกแบบกราฟิก
$109K
Senior Data Engineer
Median $136K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


ตารางการครบกำหนดสิทธิ

33.3%

ปี 1

33.3%

ปี 2

33.3%

ปี 3

ประเภทหุ้น
Options

ที่ Capital One Options อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (33.30% รายปี)

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (33.30% รายปี)

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (33.30% รายปี)

มีคำถาม? ถามชุมชนของเราได้เลย

เยี่ยมชมชุมชน Levels.fyi เพื่อพูดคุยกับพนักงานจากบริษัทต่างๆ รับคำแนะนำด้านการทำงาน และอื่นๆ อีกมากมาย

เยี่ยมชมตอนนี้!

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Capital One คือ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ at the Vice President level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $523,333 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Capital One คือ $149,509

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Capital One

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • U.S. Bank
  • JPMorgan Chase
  • Prudential Financial
  • SunTrust
  • Blackstone
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ