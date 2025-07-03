ไดเรกทอรีบริษัท
Bill & Melinda Gates Foundation
Bill & Melinda Gates Foundation เงินเดือน

เงินเดือนของ Bill & Melinda Gates Foundation อยู่ในช่วง $184,075 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $241,200 สำหรับตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Bill & Melinda Gates Foundation. อัปเดตล่าสุด: 10/10/2025

$160K

ผู้จัดการโปรแกรม
Median $208K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$241K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$230K

วิศวกรซอฟต์แวร์
$184K

นักวิทยาศาสตร์วิจัย

ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Bill & Melinda Gates Foundation คือ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $241,200 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Bill & Melinda Gates Foundation คือ $218,750

