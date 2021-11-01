Travelers Löner

Travelerss löner varierar från $51,299 i total ersättning per år för en Finansanalytiker i den lägre delen till $281,585 för en Chef för mjukvaruingenjörer i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Travelers . Senast uppdaterad: 10/27/2025