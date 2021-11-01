Företagskatalog
Travelers
Travelers Löner

Travelerss löner varierar från $51,299 i total ersättning per år för en Finansanalytiker i den lägre delen till $281,585 för en Chef för mjukvaruingenjörer i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Travelers. Senast uppdaterad: 10/27/2025

Mjukvaruingenjör
Software Engineer I $106K
Software Engineer II $159K
Senior Software Engineer $176K
Lead Software Engineer $271K

Backend-Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Dataingenjör

Produktionsmjukvaruingenjör

Datavetare
Median $135K
Aktuarie
Median $143K

Produktchef
Median $163K
Projektledare
Median $155K
Underwriter
Median $121K
Försäljning
Median $132K
Produktdesigner
Median $96K
Revisor
$86.6K
Affärsanalytiker
$86.9K
Kundservice
$84K
Kundserviceoperationer
$64.3K
Dataanalytiker
$95.5K
Chef för datavetenskap
$179K
Finansanalytiker
$51.3K
Geologisk ingenjör
$79.6K
Grafisk designer
$84.6K
Cybersecurity Analyst
$209K
Chef för mjukvaruingenjörer
$282K
Lösningsarkitekt
$261K

Data Architect

Teknisk programchef
$129K
Riskkapitalist
$98.5K
Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Travelers är Chef för mjukvaruingenjörer at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $281,585. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Travelers är $129,350.

