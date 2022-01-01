Företagskatalog
Progressive
Progressive Löner

Progressives löner varierar från $43,215 i total ersättning per år för en Försäljning i den lägre delen till $206,000 för en Datavetare i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Progressive. Senast uppdaterad: 11/28/2025

Mjukvaruingenjör
Associate Application Developer $91.6K
Application Developer $107K
Senior Application Developer $134K
Lead Application Developer $166K

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Dataanalytiker
Median $80K
Datavetare
Senior Data Scientist $140K
Lead Data Scientist $206K

IT-teknolog
Median $140K
Affärsanalytiker
Median $100K
Skadereglerare
$69.3K
Kundservice
Median $54.5K
Marknadsföring
$167K
Försäljning
$43.2K
Chef för mjukvaruutveckling
$138K
Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Progressive är Datavetare at the Lead Data Scientist level med en årlig total ersättning på $206,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Progressive är $120,363.

