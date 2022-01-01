Företagskatalog
Morgan Stanley
Jobbar du här? Hävda ditt företag

Morgan Stanley Löner

Morgan Stanleys löner varierar från $21,750 i total ersättning per år för en Mjukvaruingenjör i den lägre delen till $399,990 för en Hårdvaruingenjör i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Morgan Stanley. Senast uppdaterad: 10/17/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Mjukvaruingenjör
L3 $21.8K
L4 $32.1K
L5 $59.1K

Backend-Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Kvalitetssäkring (QA) Mjukvaruingenjör

Dataingenjör

Investmentbanker
Analyst $140K
Associate $239K
Vice President $330K
Affärsanalytiker
L3 $99K
L4 $118K
L5 $184K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Datavetare
L3 $131K
L4 $166K
L5 $247K

Kvantitativ Forskare

Finansanalytiker
L3 $104K
L4 $125K
L5 $250K
Produktchef
L3 $177K
L4 $133K
L5 $180K
L6 $348K
Chef för mjukvaruingenjörer
L3 $29.6K
L4 $37.3K
L5 $68.7K
L6 $100K
Projektledare
L3 $127K
L4 $145K
Information Technologist (IT)
Median $130K
Affärsoperationer
Median $66.8K
Teknisk programchef
Median $191K
Revisor
Median $115K

Technical Accountant

Försäljning
Median $150K
Lösningsarkitekt
Median $265K

Data Architect

Personalresurser
Median $160K
Juridik
Median $187K
Riskkapitalist
Median $120K

Medarbetare

Analytiker

Marknadsföring
Median $120K
Administrativ assistent
$99.5K
Chef för affärsoperationer
$296K
Affärsutveckling
$92.5K
Kundservice
$50.1K
Kundsuccess
$49.2K
Dataanalytiker
$58.6K
Hårdvaruingenjör
$400K
Managementkonsult
Median $60K
Marknadsföringsoperationer
$63.5K
Produktdesignchef
$129K
Programchef
$196K
Rekryterare
$161K
Regulatoriska angelägenheter
$149K
Cybersecurity Analyst
$79.6K
UX-forskare
$99.5K
Saknar du din titel?

Sök efter alla löner på vår kompensationssida eller lägg till din lön för att hjälpa till att låsa upp sidan.


Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Morgan Stanley är Hårdvaruingenjör at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $399,990. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Morgan Stanley är $128,175.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Morgan Stanley

Relaterade företag

  • Citi
  • Blackstone
  • Tradeweb
  • MarketAxess
  • Navient
  • Se alla företag ➜

Andra resurser