CoStar Group Löner

CoStar Groups löner varierar från $60,000 i total ersättning per år för en Kundservice i den lägre delen till $241,200 för en Teknisk programchef i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på CoStar Group. Senast uppdaterad: 10/13/2025

$160K

Mjukvaruingenjör
Associate Software Engineer $116K
Software Engineer I $123K
Software Engineer II $132K
Senior Software Engineer $160K
Lead Software Engineer $186K

Backend-Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Nätverksingenjör

DevOps-Ingenjör

Datavetare
Median $129K
Cybersecurity Analyst
Median $170K

Produktdesigner
Median $105K

UX-Designer

Produktchef
Median $130K
Kundservice
Median $60K
Marknadsföring
Median $82K
Affärsanalytiker
$197K
Affärsutveckling
$134K
Dataanalytiker
$144K
Finansanalytiker
Median $132K
Information Technologist (IT)
$78.4K
Marknadsföringsoperationer
$61.6K
Försäljning
$149K
Chef för mjukvaruingenjörer
Median $230K
Teknisk programchef
$241K
Riskkapitalist
$114K
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På CoStar Group omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (25.00% årligen)

Vanliga frågor

El puesto con mayor remuneración reportado en CoStar Group es Teknisk programchef at the Common Range Average level con una compensación total anual de $241,200.
La compensación total anual mediana reportada en CoStar Group es $132,000.

