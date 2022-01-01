Företagskatalog
Coinbase Löner

Coinbases löner varierar från $69,345 i total ersättning per år för en Kundservice i den lägre delen till $1,186,000 för en Mjukvaruingenjör i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Coinbase. Senast uppdaterad: 9/5/2025

$160K

Mjukvaruingenjör
IC3 $206K
IC4 $258K
IC5 $398K
IC6 $556K
IC7 $748K
IC8 $1.19M

Frontend-Mjukvaruingenjör

Maskininlärningsingenjör

Backend-Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Produktionsmjukvaruingenjör

Kryptoingenjör

Produktchef
IC3 $191K
IC4 $237K
IC5 $370K
IC6 $507K
IC7 $793K
Produktdesigner
IC3 $171K
IC5 $305K
IC6 $423K

Interaktionsdesigner

UX-Designer

Datavetare
IC3 $178K
IC4 $216K
IC5 $402K
IC6 $480K
Teknisk programchef
IC5 $314K
IC6 $366K
IC7 $476K
IC8 $933K
Chef för mjukvaruingenjörer
M6 $560K
M7 $772K
Cybersäkerhetsanalytiker
IC4 $200K
IC5 $285K
IC7 $474K
Personalresurser
IC5 $195K
IC6 $268K
IC7 $257K
Marknadsföring
IC5 $200K
IC6 $270K

Produktmarknadsföringschef

Programchef
IC4 $163K
IC5 $193K
Projektledare
IC5 $213K
IC6 $346K
Finansanalytiker
Median $214K
Dataanalytiker
Median $175K
Affärsutveckling
Median $477K
Juridik
Median $526K
Informationsteknolog (IT)
Median $240K
Chef för datavetenskap
Median $380K
Administrativ assistent
$143K
Affärsoperationer
$200K
Affärsanalytiker
$263K
Kundservice
$69.3K
Kundserviceoperationer
$135K
Kundsuccess
$352K
Managementkonsult
$335K
Marknadsföringsoperationer
$550K
Rekryterare
$228K
Försäljning
$213K
Lösningsarkitekt
$219K

Dataarkitekt

Cloud Security Architect

UX-forskare
Median $262K
Intjänandeschema

100%

ÅR 1

Aktietyp
RSU

På Coinbase omfattas RSUs av ett 1-årigt intjänandeschema:

  • 100% intjänas under 1st-ÅR (25.00% kvartalsvis)

Alternatively, Coinbase has now begun issuing single year vesting schedules.

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Coinbase omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

Alternatively, Coinbase has now begun issuing single year vesting schedules.

Vanliga frågor

The highest paying role reported at Coinbase is Mjukvaruingenjör at the IC8 level with a yearly total compensation of $1,186,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Coinbase is $268,745.

Andra resurser