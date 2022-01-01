Företagskatalog
Zillow
Zillow Löner

Zillows löner varierar från $69,000 i total ersättning per år för en Revisor i den lägre delen till $493,852 för en Mjukvaruingenjör i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Zillow. Senast uppdaterad: 11/14/2025

Mjukvaruingenjör
P2 $157K
P3 $239K
P4 $296K
P5 $347K
P6 $494K

Backend Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Kvalitetssäkring (QA) Mjukvaruingenjör

Datavetare
P2 $133K
P3 $185K
P4 $247K
P5 $331K
Produktchef
P2 $102K
P3 $175K
P4 $254K
P5 $334K
P6 $311K

Chef för mjukvaruutveckling
M3 $295K
M4 $343K
M5 $434K
Produktdesigner
P2 $110K
P3 $177K
P4 $230K

UX-designer

Teknisk programchef
P4 $268K
P5 $261K
Affärsanalytiker
P3 $102K
P4 $175K
P5 $209K

Business Intelligence Analytiker

Marknadsföring
P3 $122K
P4 $200K
Programchef
Median $145K
Försäljning
P3 $133K
P4 $165K
Finansanalytiker
Median $120K
Chef för affärsoperationer
Median $160K
IT-teknolog
Median $147K
Rekryterare
Median $160K
UX-forskare
Median $155K
Dataanalytiker
Median $118K
Chef för datavetenskap
Median $320K
Juridik
Median $160K
Revisor
Median $69K

Teknisk Revisor

Administrativ assistent
$103K
Affärsoperationer
$113K
Affärsutveckling
$132K
Kundservice
$83.3K
Personalavdelning
$210K
Marknadsoperationer
$192K
Projektledare
$140K
Intäktsoperationer
$121K
Cybersäkerhetsanalytiker
$307K
Intjänandeschema

Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Zillow är Mjukvaruingenjör at the P6 level med en årlig total ersättning på $493,852. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Zillow är $174,938.

Andra resurser