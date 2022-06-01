Företagskatalog
Realogy
Realogy Löner

Realogys löneintervall sträcker sig från $100,509 i total kompensation per år för en Personal på den nedre änden till $185,925 för en Datavetare på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Realogy. Senast uppdaterad: 8/24/2025

$160K

Mjukvaruutvecklare
Median $176K
Datavetare
$186K
Personal
$101K

IT-teknolog
$111K
Produktdesigner
$140K
Rekryterare
$129K
Lösningsarkitekt
$159K
FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Realogy adalah Datavetare at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $185,925. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Realogy adalah $139,695.

