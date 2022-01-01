Företagskatalog
Upstart
Upstart Löner

Upstarts löner varierar från $142,572 i total ersättning per år för en Produktdesigner i den lägre delen till $448,833 för en Mjukvaruingenjör i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Upstart. Senast uppdaterad: 11/16/2025

Mjukvaruingenjör
L3 $145K
L4 $238K
L5 $324K
L6 $449K

Backend Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Datavetare
L3 $190K
L4 $289K
L5 $320K
Chef för mjukvaruutveckling
Engineering Manager $343K
Senior Engineering Manager $365K

Produktchef
L5 $339K
L6 $438K
Chef för datavetenskap
Median $438K
Dataanalytiker
Median $165K
Finansanalytiker
Median $200K
Rekryterare
Median $210K
Affärsanalytiker
$189K
Personalavdelning
$279K
Produktdesigner
$143K
Programchef
$194K
Cybersäkerhetsanalytiker
$185K
Teknisk programchef
$344K
Riskkapitalist
$279K
Saknar du din titel?

Sök efter alla löner på vår kompensationssida eller lägg till din lön för att hjälpa till att låsa upp sidan.


Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Upstart omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)

Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Upstart är Mjukvaruingenjör at the L6 level med en årlig total ersättning på $448,833. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Upstart är $279,353.

