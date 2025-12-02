Företagskatalog
Den genomsnittliga totalersättningen för Projektledare in United Arab Emirates på ADNOC varierar från AED 498K till AED 696K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för ADNOCs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/2/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$147K - $178K
United Arab Emirates
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$136K$147K$178K$189K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Vilka är karriärnivåerna på ADNOC?

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Projektledare på ADNOC in United Arab Emirates ligger på en årlig total ersättning på AED 696,006. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på ADNOC för Projektledare rollen in United Arab Emirates är AED 498,005.

