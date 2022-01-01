Roblox Löner

Robloxs löneintervall sträcker sig från $19,386 i total kompensation per år för en Grafisk designer på den nedre änden till $1,200,556 för en Mjukvaruutvecklare på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Roblox . Senast uppdaterad: 8/19/2025