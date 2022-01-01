Företagskatalog
Roblox Löner

Robloxs löneintervall sträcker sig från $19,386 i total kompensation per år för en Grafisk designer på den nedre änden till $1,200,556 för en Mjukvaruutvecklare på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Roblox. Senast uppdaterad: 8/19/2025

$160K

Mjukvaruutvecklare
IC1 $222K
IC2 $333K
IC3 $422K
IC4 $512K
IC5 $793K
IC6 $740K
TD1 $1.2M

Maskininlärningsingenjör

Backend-mjukvaruingenjör

Fullstack-mjukvaruingenjör

Nätverksingenjör

Kvalitetssäkringsingenjör

Produktionsmjukvaruingenjör

Säkerhetsmjukvaruingenjör

Site Reliability-ingenjör

Videospelsmjukvaruingenjör

Produktchef
IC2 $236K
IC3 $352K
IC4 $365K
IC5 $555K
IC6 $712K
Rekryterare
IC4 $198K
M1 $296K
M2 $289K

Teknisk rekryterare

Produktdesigner
IC1 $182K
IC4 $357K
IC5 $477K

UX-designer

Datavetare
IC3 $328K
IC4 $428K
IC5 $512K
Chef för mjukvaruutveckling
IC1 $723K
IC5 $677K
IC6 $742K
Finansanalytiker
Median $185K
Marknadsföring
Median $260K
Administrativ assistent
$141K
Verksamhetsanalytiker
$161K
Chef för datavetenskap
$564K
Grafisk designer
$19.4K
Personal
$281K
IT-teknolog
$275K
Produktdesignchef
$467K
Programchef
$296K
Cybersäkerhetsanalytiker
$318K
Teknisk programchef
$274K
Teknisk skribent
$191K
Tillit och säkerhet
$228K
Riskkapitalist
$653K
Intjäningsschema

33%

ÅR 1

33%

ÅR 2

33%

ÅR 3

Aktietyp
RSU

På Roblox omfattas RSUs av ett 3-årigt intjäningsschema:

  • 33% tjänar in i 1st-ÅR (8.25% kvartalsvis)

  • 33% tjänar in i 2nd-ÅR (8.25% kvartalsvis)

  • 33% tjänar in i 3rd-ÅR (8.25% kvartalsvis)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Roblox omfattas RSUs av ett 4-årigt intjäningsschema:

  • 25% tjänar in i 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% tjänar in i 2nd-ÅR (2.08% månatligen)

  • 25% tjänar in i 3rd-ÅR (2.08% månatligen)

  • 25% tjänar in i 4th-ÅR (2.08% månatligen)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

FAQ

Den högst betalande rollen som rapporterats på Roblox är Mjukvaruutvecklare at the TD1 level med en årlig total kompensation på $1,200,556. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på Roblox är $332,693.

Andra resurser