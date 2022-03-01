ADNOC Löner

Företagskatalog
ADNOCs löneintervall sträcker sig från $70,446 i total kompensation per år för en Mjukvaruutvecklare på den nedre änden till $196,943 för en Geologisk ingenjör på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på ADNOC. Senast uppdaterad: 8/12/2025

$160K

Geologisk ingenjör
$197K
Maskiningenjör
$130K
Projektledare
$163K

Mjukvaruutvecklare
$70.4K
Teknisk programchef
$108K
FAQ

Kõrgeima palgaga roll ADNOC on Geologisk ingenjör at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $196,943. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
ADNOC mediaan aastane kogukompensatsioon on $130,029.

