ADNOC
  • Löner
  • Geologingenjör

  • Alla Geologingenjör löner

ADNOC Geologingenjör Löner

Medianersättningspaketet för Geologingenjör in United Arab Emirates på ADNOC uppgår till AED 630K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för ADNOCs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/2/2025

Medianpaket
company icon
ADNOC
Geological Engineer
Abu Dhabi, AZ, United Arab Emirates
Totalt per år
$172K
Nivå
L3
Grundlön
$147K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$24.5K
År på företaget
3 År
Års erfarenhet
16 År
Vilka är karriärnivåerna på ADNOC?
Senaste löneinlämningar
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Geologingenjör på ADNOC in United Arab Emirates ligger på en årlig total ersättning på AED 762,020. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på ADNOC för Geologingenjör rollen in United Arab Emirates är AED 669,476.

Andra resurser

