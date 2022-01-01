Företagskatalog
Snap
Jobbar du här? Hävda ditt företag

Snap Löner

Snaps löner varierar från $61,215 i total ersättning per år för en Förtroende och säkerhet i den lägre delen till $1,472,985 för en Chef för mjukvaruingenjörer i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Snap. Senast uppdaterad: 9/6/2025

$160K

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Mjukvaruingenjör
L3 $200K
L4 $395K
L5 $562K
L6 $733K
L7 $816K

Maskininlärningsingenjör

Backend-Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Nätverksingenjör

Kvalitetssäkring (QA) Mjukvaruingenjör

Produktionsmjukvaruingenjör

Säkerhetsmjukvaruingenjör

Virtual Reality Mjukvaruingenjör

Forskare

Datavetare
L3 $186K
L4 $364K
L5 $441K
Produktchef
L3 $274K
L4 $376K
L5 $537K
L6 $626K
L7 $809K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Chef för mjukvaruingenjörer
L5 $736K
L6 $666K
L7 $826K
L8 $1.47M
Teknisk programchef
L4 $305K
L5 $396K
L6 $520K
Försäljning
Median $235K

Kontoexekutiv

Kontochef

Produktdesigner
L3 $131K
L4 $289K
L6 $445K

UX-Designer

Rekryterare
L3 $146K
L4 $162K

Teknisk Rekryterare

Marknadsföring
L3 $182K
L4 $251K

Produktmarknadsföringschef

Programchef
Median $260K
Revisor
Median $150K

Teknisk Revisör

Informationsteknolog (IT)
Median $165K
Maskiningenjör
Median $352K
Affärsanalytiker
$90.5K
Affärsutveckling
$304K
Kundserviceoperationer
$79.9K
Dataanalytiker
$144K
Chef för datavetenskap
$302K
Finansanalytiker
$234K
Hårdvaruingenjör
$144K
Juridik
$120K
Managementkonsult
$377K
Marknadsföringsoperationer
$176K
Optisk ingenjör
$527K
Partnerchef
$643K
Produktdesignchef
$570K
Projektledare
$98K
Cybersäkerhetsanalytiker
$159K
Förtroende och säkerhet
$61.2K
Saknar du din titel?

Sök efter alla löner på vår kompensationssida eller lägg till din lön för att hjälpa till att låsa upp sidan.


Intjänandeschema

100%

ÅR 1

Aktietyp
RSU

På Snap omfattas RSUs av ett 1-årigt intjänandeschema:

  • 100% intjänas under 1st-ÅR (8.33% månadsvis)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aktietyp
RSU

På Snap omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 33.3% intjänas under 1st-ÅR (2.77% månadsvis)

  • 33.3% intjänas under 2nd-ÅR (2.77% månadsvis)

  • 33.3% intjänas under 3rd-ÅR (2.77% månadsvis)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Snap omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

ÅR 1

33%

ÅR 2

13%

ÅR 3

Aktietyp
RSU

På Snap omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 54% intjänas under 1st-ÅR (4.50% månadsvis)

  • 33% intjänas under 2nd-ÅR (2.75% månadsvis)

  • 13% intjänas under 3rd-ÅR (1.08% månadsvis)

Monthly vesting, no 1 year cliff

Har du en fråga? Fråga communityn.

Besök Levels.fyi-communityn för att engagera dig med anställda från olika företag, få karriärtips och mycket mer.

Besök nu!

Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Snap är Chef för mjukvaruingenjörer at the L8 level med en årlig total ersättning på $1,472,985. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Snap är $302,575.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Snap

Relaterade företag

  • Airbnb
  • Roblox
  • Lyft
  • Marketo
  • Coupang
  • Se alla företag ➜

Andra resurser