Monarch Tractor Plate

Plate Monarch Tractor kreću se od $125,625 ukupne kompenzacije godišnje za Софтверски Инжењер na nižem nivou do $260,295 za Софтверски Инжењеринг Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Monarch Tractor. Poslednja izmena: 9/16/2025

$160K

Технички Програм Менаџер
Median $168K
Машински Инжењер
$143K
Продукт Менаџер
$144K

Софтверски Инжењер
$126K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$260K
ЧПП

